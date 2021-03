A população de Belo Horizonte está na expectativa do resultado da reunião entre o prefeito Alexandre Kalil e os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, a ser realizada na tarde desta quarta-feira (3). Do encontro devem sair as novas diretrizes e medidas a serem tomadas em relação ao aumento dos indicadores da doença na capital mineira.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (2), pela administração municipal, dois dos três indicadores estão no vermelho e existe a possibilidade de medidas mais drásticas para conter o avanço da pandemia na metrópole.

Para analisar o cenário da Covid-19 em Belo Horizonte, a repórter Maria Amélia Ávila conversa com o médico infectologista Luiz Wellington Pinto, nesta quarta-feira, às 17h45. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje Em Dia.

