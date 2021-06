Mais uma criança morreu em Minas Gerais por complicações relacionadas ao novo coronavírus. A idade exata do paciente não foi informada, mas a morte faz parte do grupo entre 1 e 9 anos, segundo dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Até o momento, 30 mineiros dessa faixa etária perderam a vida após contrair a doença. Desde o início da pandemia, em março do ano passado, a Covid-19 também matou 31 bebês menores de 1 ano e 49 jovens de 10 a 19, totalizando 110 mortes de crianças e adolescentes.

As mortes fazem parte do grupo de 45.036 vítimas da enfermidade no Estado. Em relação ao número de casos, 10.341 foram confirmados em um dia. Até o momento, o coronavírus contaminou mais de 1,7 milhão de pessoas. Desses, mais de 1,6 milhão são considerados recuperados e outros 86 mil estão em observação.

Leia mais:

Minas confirma mais 413 óbitos e ultrapassa marca de 45 mil vidas perdidas para a Covid-19

Minas inicia distribuição de mais 862 mil doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quarta

Novo lote de vacinas da Pfizer chega ao Brasil