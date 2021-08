A Covid-19 matou mais um jovem com idade entre 10 e 19 anos em Minas Gerais. O óbito foi registrado no boletim epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Até o momento, 59 mineiros desta faixa etária foram vítimas da doença.

Desde o início da pandemia, 39 bebês menores de 1 ano e 34 pacientes de 1 a 9 também morreram por complicações da enfermidade, totalizando 132 óbitos de crianças e adolescentes no Estado.

As mortes fazem parte do grupo de 52.784 pessoas vítimas da Covid em Minas. Só nas últimas 24 horas, foram 71 registros. Ainda de acordo com o levantamento, no mesmo período de um dia foram 2.990 novos casos confirmados, que fazem parte dos mais de 2 milhões de contaminados pelo vírus.

