A Covid-19 já matou 36 crianças de até 9 anos em Minas. Os dados são referentes a março do ano passado até este mês e constam no boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Só no levantamento divulgado nessa segunda-feira (29), dois óbitos foram registrados. O documento não informa, porém, a idade exata das vítimas, assim como as cidades dos registros.

Ao todo, 18 bebês menores de 1 ano já perderam a vida para a doença em Minas. Em relação às crianças de 1 a 9 anos, outras 18 também morreram por complicações relacionadas ao coronavírus.

O grupo faz parte dos quase 24 mil mineiros que não resistiram à Covid-19 no Estado. Até a manhã desta terça-feira (30), 23.915 óbitos foram computados no boletim. Hoje, a taxa de letalidade está em 2,2% e 796 municípios já tiveram pelo menos um óbito.

Óbitos deste ano já superam total de 2020

Segundo dados da SES, mais da metade dos óbitos de mineiros dessa faixa etária, infectados pelo novo coronavírus, foram registrados nos três primeiros meses deste ano. Até o fim de 2020, a secretaria havia computado 17 vítimas da doença, sendo nove bebês menores de 1 ano e oito de crianças de 1 a 9 anos.

Em 2021, os números dispararam e em menos de 90 dias o total de óbitos nessas idades chegou a 36 vidas perdidas desde o início da pandemia. Das mortes registradas neste ano, 11 ocorreram só no mês de março.

