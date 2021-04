O carregamento com 390.550 doses de vacinas contra a Covid-19 chegou à Central da Rede de Frio do governo de Minas Gerais, em Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (23). Esta é a 14ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde com 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da Coronavac.

Os imunizantes serão destinados para a 1ª dose de idosos de 60 a 64 anos e 2ª de pessoas de 65 a 69 anos, além de profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

O 14º lote saiu de São Paulo por via terrestre. As doses serão encaminhadas às 28 Unidades Regionais de Saúde que farão a distribuição para todas as 853 cidades mineiras. “A Secretaria de Estado de Saúde orienta municípios e gestores conforme determinações do Ministério da Saúde, sobre públicos a serem imunizados em cada etapa, bem como sobre todos aspectos técnicos que envolvem a campanha de vacinação contra a covid-19”, afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Até o momento, Minas recebeu 6.231.880 doses de vacina contra a Covid-19.

1ª remessa

577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa

190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa

87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa

315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa

220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa

285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa

303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa

509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa

86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa

116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa

73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa

257.750 da AstraZeneca e 220.400 da Coronavac, em 8/4/2021

13ª remessa

426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa

316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

