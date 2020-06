O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerias (SES-MG), divulgado neste domingo (7), confirma as mortes de 376 pessoas no Estado pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas foram oito óbitos. A quantidade de casos diagnosticados da doença chega a 15.703.

Foram 764 novos casos em relação ao último boletim.

Do total de casos confirmados da doença, 8.697 são ativos, o que significa que as pessoas ainda apresentam os sintomas da doença. Ao mesmo tempo, 6.630 pacientes já se recuperaram da doença. Desse total, 56% são homens e 44% mulheres.

A doença continua avançando pelo Estado e 513 cidades mineiras já registram casos confirmados ou óbitos pela Covid-19, o que representa 60% dos municípios mineiros afetados pelo novo coronavírus.

Segundo a SES, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), que pode ser causada pelo novo coronavírus, está 676% maior neste ano em comparação com o mesmo período de 2019.

O município com mais mortes até agora foi Belo Horizonte, com 60. Em seguida, Juiz de Fora, na Zona da Mata, com 36 óbitos, e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, com 25.

