Nesta sexta-feira (5), Minas Gerais registrou 344 mortes por Covid-19, 21 a mais do que no dia anterior – um triste recorde desde o início da pandemia no Estado. Outros 182 óbitos são investigados.

Dentre as mortes confirmadas, três são referentes a moradores de Belo Horizonte. Agora, a capital passa a contabilizar 58 vidas perdidas para o novo coronavírus. A segunda cidade com maior número de óbitos pela Covid é Uberlândia, com 25 mortes confirmadas.

O novo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) aponta também a confirmação laboratorial de 13.995 casos de Covid-19 no Estado – 961 a mais do que o levantamento anterior. Neste momento, 7.703 pessoas diagnosticadas com a doença são acompanhadas pelas autoridades de saúde.

Desde o início da pandemia, 2.046 pessoas com a doença tiveram de ser hospitalizadas no Estado. Entre as pessoas que morreram, 53% eram do sexo masculino, 86% tinham alguma comorbidade e 74% tinham idade superior a 60 anos.

De acordo com a SES, cerca de 40% dos resultados positivos registrados no momento são referentes a testes rápidos realizados pelas redes pública e particular. Enquanto a taxa de positividade entre os exames PCR (que identifica material genético do vírus) fica entre 8% e 10%, os testes rápidos em Minas têm 22% de resultados positivos.