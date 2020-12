O Parque Estadual de Ibitipoca, Lima Duarte, na Zona da Mata, será fechado para visitação a partir desta sexta-feira (25) em atenção às determinações e normas técnicas do Comitê Extraordinário Covid-19, informou o Instituto Estadual de Florestas (IEF).

De acordo com deliberação do comitê, oito das 14 macrorregiões de Minas se encontram na onda vermelha, dentre elas a região Sudeste, onde o parque está localizado.

Em uma área de quase 1.500 hectares, o Ibitipoca tem três rotas de trilhas, com trajetos que variam de 5 km a 16 km.

A reserva havia sido reaberta no início de outubro deste ano, depois de quase sete meses fechado por conta da pandemia do novo coronavírus. Para isso, a administração do espaço havia criado novas regras e protocolos para garantir a segurança do público. Entre três normas principais estavam a limitação de entrada de 500 pessoas por dia na unidade, o agendamento eletrônico para a realização dos três circuitos com atrativos abertos ao público e a limitação de cinco pessoas por grupo.