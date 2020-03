A Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) cancelou, na tarde desta quinta-feira (12), duas solenidades de entrega de títulos de propriedade devido aos riscos de transmissão do novo coronavírus (Covid-19). Além disso, a estreia de dois filmes sobre o caso Von Richthofen foi adiada em todo o país pelo mesmo motivo.

De acordo com a Urbel, os eventos ocorreriam nesta quinta e também no sábado (14) e reuniriam 1.036 famílias - o que representaria a aglomeração de cerca de 3 mil pessoas, nos bairros Jaqueline, na região Norte, e São José, na Pampulha.

Ainda conforme a Urbel, As solenidades servem para formalizar a transferência de propriedade dos imóveis da prefeitura para o nome dos moradores de baixa renda contemplados pela Política Municipal de Habitação Popular, da Prefeitura de Belo Horizonte.

Embora os atos solenes programados tenham sido, temporariamente, banidos, a PBH informou que os documentos serão normalmente entregues aos moradores.

Cinema cancelado

Em todo o país, a estreia dos filmes 'A menina que matou os pais' e 'O menino que matou meus pais', que tratam do caso Von Richthofen, foi adiada devido à pandemia da Covid-19. De acordo com a Galeria Distribuidora e a Santa Rita Filmes, "a saúde e o bem-estar do público são prioritários". O filme estrearia na próxima quinta-feira (19). Ainda segundo as empresas, a estreia dos longas ocorrerá em 2020, mas ainda sem data definida.