Margarida Salomão (PT), prefeita eleita de Juiz de Fora, na Zona da Mata, anunciou a assinatura de um documento entre o município e o Instituto de Butantan de São Paulo (SP), para a compra de 1 milhão de doses de vacinas a partir de janeiro de 2021. O pronunciamento ocorreu nessa sexta-feira (18) após a solenidade da Justiça Eleitoral para diplomação dos eleitos em 2020.

"Neste momento, a pandemia em Juiz de Fora apresenta índices alarmantes, tanto de incidência como de número de óbitos, e, ao mesmo tempo, temos que entender que as pessoas estão cansadas do isolamento social, embora o isolamento social seja a grande estratégia de proteção neste momento. As pessoas estão também sofrendo os efeitos de uma grave crise econômica, que, certamente, tornou-se mais aguda com a pandemia e a suspensão de muitas atividades econômicas", afirmou Margarida, em vídeo publicado nas redes sociais.

De acordo com Margarida, o acordo é uma forma de Juiz de Fora garantir acesso à vacina, caso haja algum impedimento no fornecimento via Sistema Único de Saúde (SUS).

“Assim que tomarmos posse, vamos praticar os atos adequados para que essa boa notícia torne-se realidade. Sou uma grande defensora do SUS, espero que o SUS atenda a todos, mas se houver alguma demora, alguma dificuldade, nós já contamos com uma alternativa. Fazemos isso em respeito aos direitos constitucionais dos cidadãos e cidadãs de Juiz de fora”, finaliza.

Segundo a prefeitura, o município bateu um novo recorde de hospitalização por Covid e o índice de ocupação de leitos de UTI chegou a 88,92%. Juiz de fora tem 425 pessoas hospitalizadas pela doença com 145 pacientes ocupando leitos de terapia intensica e 280 de enfermaria.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI da rede pública é de 85,27%. Já os leitos de UTI particulares somam 95,45% estão ocupados.