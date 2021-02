A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai iniciar a vacinação de idosos entre 86 anos (completos até 28 de fevereiro de 2021) e 88 anos que residem na capital, neste sábado (13).

De acordo com a PBH, a vacinação será realizada em postos específicos nas nove regionais da cidade. O idoso deve consultar a lista de postos de vacinação disponível no portal da Prefeitura e basta comparecer ao local de sua preferência portando documento com foto, comprovante de residência e CPF.

Com exceção dos acamados, apenas os idosos com 89 anos ou mais serão vacinados em casa, por medida de segurança, para evitar maiores riscos de contaminação. Essa faixa etária tem até esta sexta-feira (12) para se cadastrar.

A estimativa do poder executivo é imunizar até 24 mil pessoas nessa faixa etária com 48,4 mil doses da CoronaVac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, repassadas para a prefeitura nessa quarta. A segunda dose será ministrada de duas a quatro semanas depois da primeira.

O horário de vacinação será de acordo com a idade:

- Das 9h às 12h: pessoas com 86 e 87 anos.

- Das 12h às 15h: pessoas com 88 anos.

O funcionamento dos centros de saúde, no sábado, será exclusivamente para aplicação da vacina contra Covid-19 nos idosos com idades entre 86 e 88 anos. Não serão aplicadas outras vacinas e nem realizado atendimento à população.

As medidas de segurança contra o coronavírus devem ser respeitadas nos postos de vacinação. O uso de máscara é obrigatório e não será permitido qualquer tipo de aglomeração.



Somente serão vacinados idosos residentes em Belo Horizonte. Todos da faixa etária estipulada serão vacinados, então não é necessário chegar mais cedo que o horário previsto, para evitar filas e aglomerações.

Para garantir a imunização dos idosos com idade entre 86 e 88 anos que não conseguirem ir aos locais de vacinação no sábado, a prefeitura vai disponibilizar postos para aplicação da vacina durante a semana (15 a 19 de fevereiro). A lista dos locais está disponível no portal da Prefeitura. Para receber a vacina é necessário apresentar documento com foto, comprovante de residência e CPF.

Acamados com idade entre 86 e 88 anos

Idosos acamados entre 86 e 88 anos devem preencher formulário específico que estará disponível no portal da Prefeitura a partir da próxima segunda-feira (15). A vacinação será por agendamento em domicílio.