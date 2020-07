Um resolução da Anvisa publicada nesta quinta-feira (23) no Diário Oficial da União determina que, a partir de agora, todas as farmácias devem exgir e reter receita médica para venda do vermífugo ivermectina, que tem sido usado no tratamento contra Covid.

O objetivo da norma, segundo a Anvisa, é coibir a compra indiscriminada de medicamentos que têm sido amplamente divulgados como potencialmente benéficos, embora ainda não existam estudos conclusivos sobre o uso desses remédios para o tratamento da Covid-19.

A medida visa também manter os estoques destinados aos pacientes que já possuem indicação médica para uso da ivermectina.

A compra desse remédio em farmácias e drogarias somente poderá ocorrer mediante apresentação da receita médica em duas vias, devendo a primeira via ser retida no estabelecimento. Cada receita terá validade de 30 dias, a partir da data de emissão, e poderá ser utilizada apenas uma vez.