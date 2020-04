A Uber anunciou nesta segunda-feira (6) que vai custear a viagem de doadores até os bancos de sangue como forma de apoio no enfrentamento à pandemia global de coronavírus. A ação, em paceria com os hemocentros, começou em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza e Teresina.

Cada cidade definiu os locais mais indicados para as doações e a empresa gerou um código promocional específico para cada região que dará viagens gratuitas de ida e volta aos doadores, de até R$ 30,00 para cada trecho. Caso o valor da corrida exceda esse valor, o passageiro deverá pagar a diferença

Em BH, o cornavírus é responsável pela queda de 40% no número de doadores no Hemominas e a situação pode ficar ainda mais crítica se pacientes com complicações da nova doença precisarem de transfusão.

Segundo a Uber, a medida faz parte do compromisso anunciado pela empresa de fornecer em todo o mundo 10 milhões de viagens e entregas de alimentos gratuitas para profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à covid-19, idosos e pessoas em necessidade durante a pandemia.

Como Inserir o código

No aplicativo da Uber, selecione a opção “Pagamento”.

No item “Promoções”, selecione a opção “Adicionar código promocional”.

Insira o código da sua cidade

Por último, clique am “Adicionar”.

Hemominas

Em Belo Horizonte, a unidade em situação crítica fica na Alameda Ezequiel Dias, 321 – Santa Efigênia.

Os doadores precisam agendar a doação no site e quem quiser pode acompanhar os estoques de sangue e aqueles que estão em situação de alerta