Belo-horizontinos com 19 anos poderão se vacinar contra a Covid-19 nesta quinta-feira (2). Não haverá separação por gênero, como previa o calendário anteriormente. Assim, homens e mulheres vão se proteger no mesmo dia. Também haverá a aplicação da segunda dose em trabalhadores do transporte coletivo e da limpeza urbana.

O imunizante será disponibilizado até às 17h em postos fixos e extras, 16h30 no drive-thru e até às 20h em pontos com horário noturno. No momento da vacinação, os usuários precisam seguir as seguintes orientações:

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte

- Apresentar documento de identificação com foto

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Segundo a PBH, as pessoas convocadas devem se vacinar apenas nos pontos listados. Por isso, é preciso checar os endereços, disponibilizados no portal da prefeitura, antes de se deslocar (clique aqui). Dentre os postos extras, um novo começou a funcionar nas Faculdades Kennedy e Promove.

Há também quatro postos com horário noturno, que ficam abertos de segunda a sexta-feira. Os públicos elegíveis para se vacinar à noite são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

Segunda dose

Nesta quinta, trabalhadores do transporte rodoviário, metroviário e ferroviário, além dos profissionais da limpeza urbana, serão contemplados com a segunda dose. As orientações para esse público são as mesmas - veja os locais.

Vale lembrar, no entanto, que é preciso ter o cartão de vacina em mãos. Os usuários devem ficar atentos, pois só poderão tomar o reforço aqueles cuja data no documento esteja marcada para até 9 de setembro.

