A manhã desta sexta-feira (2) foi diferente no Hospital Paulo de Tarso, localizado no bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Com direito a bandeirinhas coloridas, roupas típicas e muita emoção, o casal Hugo César de Melo e Kelly Pereira de Oliveira celebrou o "casamento julino", na unidade de saúde. O local não foi escolhido por acaso. É que o noivo está internado.

Hugo e Kelly estavam com casamento marcado para o dia 10 de junho. Mas Hugo foi contaminado pelo novo coronavírus. Precisou ser internado e intubado. Sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Com o lado esquerdo do corpo paralisado em decorrência do AVC e sofrendo com outras sequelas das duas doenças, segue em tratamento no hospital. Mas o amor falou mais alto.

Durante o processo de reabilitação, Hugo está reaprendendo a falar, andar e ficar em pé. Mas não perde a esperança. “É como se diz, na alegria e na tristeza. Mas, para nós... tristeza? Aqui não. Nós somos fortes, privilegiados”, disse Hugo, durante a celebração.

“Comemoramos a união, a parceria dos dois e os ganhos que ele vem obtendo a cada dia. Cada conquista merece ser comemorada e estamos felizes em fazer parte dessa história!”, celebrou Raquel Camargos, terapeuta ocupacional do Hospital Paulo de Tarso e responsável pela reabilitação de Hugo.

Ela contou que o paciente chegou com grande dependência para realizar as atividades da vida diária. Por ser canhoto e ter sequelas do lado esquerdo do corpo, tudo se tornou ainda mais difícil.

Com o tratamento realizado desde que foi internado, já consegue se alimentar, vestir e sentar sozinho. “Hugo é esforçado, dedicado e tem apresentado grandes melhoras. Ele interage bem com o ambiente e segue animado com seus ganhos para retornar à sua rotina prévia”, afirma Raquel.

A fisioterapeuta Érika Alcântara disse que o paciente já evoluiu muito nestes 30 dias de internação. “Ainda estamos no início, mas já melhoramos muito. Antes ele não conseguia ficar em pé, hoje ele já consegue andar poucos metros com a ajuda de uma bengala”, conta.

Érika conta que Kelly está com Hugo durante todo o tratamento, e os resultados refletem um trabalho em equipe. “Foi uma superação pra ele e pra gente. Ele não conseguia andar, e no casamento, ficou quase o tempo todo em pé.”

