Com a expectativa de concluir a vacinação da população maior de 18 anos no fim de agosto ou no início de setembro, o governo de Minas acredita que poderá atingir a imunidade de rebanho em outubro. A avaliação é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“Quando pensamos em imunização completa, temos que somar dois meses. Se o último adulto tomar a vacina no final de agosto, a expectativa é que no final de outubro a gente atinja todos os adultos com duas doses. Os adolescentes, no final de novembro, início de dezembro”, explicou o titular da pasta, nesta quinta-feira (26).

De acordo com o gestor, os mineiros de 12 a 17 anos devem ser imunizados a partir de setembro. O produto administrado será o da Pfizer. Porém, em algumas cidades, essa etapa da campanha poderá se antecipar.

“Ainda no mês de agosto, a maior parte dos municípios do Estados devem chegar aos 18 anos e começar os adolescentes”, concluiu.

