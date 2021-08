Parte dos 853 municípios mineiros deve encerrar, ainda este mês, a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 em adultos com mais de 18 anos. Com isso, há expectativa de que os adolescentes, de 12 a 17, comecem a ser vacinados em setembro. A previsão é do secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Jovens com comorbidades serão os primeiros na fila da imunização. “O Estado é muito heterogêneo. Então, certamente iremos andar de forma heterogênea com a vacinação. Alguns municípios, ou vários municípios, chegarão aos 18 anos ainda em agosto", disse, em entrevista à Rádio Itatiaia, nesta quinta-feira (5).

Segundo o titular da pasta, para seguir com a vacinação de adolescentes já no próximo mês, porém, o Estado depende da distribuição de doses por parte do Ministério da Saúde.

Até o momento, mais de 10,3 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina em Minas. O balanço indica que 63% do rupo prioritário - adultos com mais de 18 anos - foram imunizados. Com relação à segunda dose, 3,8 milhões tomaram o reforço - 26% da população. Já outros 449 mil mineiros receberam a dose única, da Janssen.

