Para cumprir o calendário proposto e imunizar todas os adultos até o fim de setembro contra a Covid-19, Minas terá que aplicar a primeira dose em cerca de 44% da população em menos de três meses. Conforme informou o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (23), a vacinação deste público será um "desafio".

“O que vale a pena destacar é que temos, para setembro – final de julho, agosto e setembro – que vacinar com a primeira dose cerca de 44% da população. O desafio é grande para o Estado distribuir, sempre de forma muito ágil, como vem fazendo, e também para os municípios para que consigam rapidamente vacinar a população. Um grande desafio que teremos que fazer em dois meses e pouco o que estamos fazendo desde janeiro”, disse.

Mesmo diante do desafio, o titular da pasta acredita que o calendário ainda possa ser adiantado mediante entrega de novas remessas vindas do Ministério da Saúde, já que, de acordo com ele, Minas vive hoje o melhor momento em relação a velocidade da imunização, vacinando, diariamente, cerca de 233 mil pessoas.

“Comparando um mês atrás com hoje, estamos em vacinação diária no melhor momento que os municípios têm em velocidade. Há um mês atrás eram 214 mil doses aplicadas. O governo continua nos prevendo mais de 4 milhões de doses para este mês (ao todo). E mês que vem sim, uma grande aceleração. A expectativa para o mês de agosto, são mais de 6 milhões de doses para o Estado. Ainda no início da semana, ainda receberemos novas remessas para que a gente feche 4 milhões de doses ainda este mês”, afirmou.

Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro deste ano, mais de 9,2 milhões de pessoas receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid em Minas. Deste grupo, mais de 3,1 milhões foram contemplados com o reforço. Outros 327 mil receberam doses únicas da vacina da Janssen. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou mais de 16,6 milhões de doses do imunizante, sendo​ 15,7 milhões distribuídas aos municípios.

