Mais uma autoridade municipal vai prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da BHTrans. Desta vez, o secretário municipal de Governo, Adalclever Lopes, deverá prestar informações, na qualidade de testemunha, para explicar a possível tentativa de obstrução das investigações realizadas pela comissão.

O convite para o secretário prestar esclarecimentos partiu do presidente da CPI, vereador Gabriel (sem partido).

Segundo ele, um comitê criado para repactuar contratos com as empresas de ônibus e reformular as tarifas cobradas dos passageiros foi instituído com a CPI em pleno funcionamento.

O parlamentar também afirma que, conforme informações internas da Prefeitura de Belo Horizonte, a decisão teria sido uma forma de retaliação à continuidade dos trabalhos da CPI.

O depoimento de Adalclever Lopes está marcado para a próxima quarta-feira (13), às 9h30, no Plenário Helvécio Arantes, em Belo Horizonte.