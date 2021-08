A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia ouve, nesta quinta-feira (12), o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), suspeito de envolvimento em possíveis irregularidades na compra da Covaxin.

O nome dele teria sido mencionado por Jair Bolsonaro, segundo apontou o deputado Luis Miranda (DEM-DF), em depoimento à CPI no fim de junho. Aos senadores, Miranda disse que o presidente desconfiava da atuação do deputado em torno das pressões no Ministério da Saúde em favor do imunizante.

A oitiva, sugerida pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), estava prevista para ocorrer antes do recesso parlamentar, mas foi adiada, o que levou Ricardo Barros a ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) com um pedido para determinar que a CPI tomasse seu depoimento ainda em julho. A solicitação foi indeferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, que garantiu, porém, que o deputado tivesse acesso à documentação reunida pela comissão e que o envolvia.

