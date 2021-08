A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia ouve, nesta quinta-feira (26), o empresário José Ricardo Santana. Ele esteve presente no jantar em Brasília, em 25 de fevereiro, quando teria sido feito o pedido de propina no episódio da oferta de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca pela empresa americana Davati.

Acompanhe ao vivo:

Santana, que teve a quebra de sigilos aprovada na comissão, é ex-secretário-executivo da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão interministerial cuja secretaria-executiva cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O requerimento de convocação é do relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL). O senador justifica que Santana também tem ligação direta com Francisco Emerson Maximiano, seus sócios e empresas — entre elas, a Precisa Medicamentos.

“Há comprovação de que, juntamente com Maximiano e outros investigados, inclusive no mesmo voo, o empresário foi à Índia tratar com a fabricante da Covaxin, vacina desenvolvida pelo laboratório indiano Bharat Biotech”, informou o Senado.

Na última quinta-feira (19), Maximiano admitiu aos senadores que esteve quatro vezes no país e disse que foi recebido pela embaixada brasileira em Nova Déli, mas se recusou a informar o que fez na representação diplomática. Também preferiu o silêncio a esclarecer quem pagou as viagens e as estadias. O empresário não quis dizer por que José Ricardo Santana também viajou à Índia.

(*) Com informações da Agência Senado

Leia mais:

CPI da Covid-19 ouve a ex-chefe de gabinete de Kalil nesta quinta-feira

CPI da BHTrans questiona gestão de recursos de empresa e defende fim de isenção fiscal

Senado rejeita pedido de impeachment contra ministro do STF