A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia ouve, nesta terça-feira (29), o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Junior (PRTB), relator da CPI da Saúde realizada pela Assembleia Legislativa do estado em 2020. A reunião terá início às 9h.

O requerimento de convocação do parlamentar é de autoria de Marcos Rogério (DEM-RO) e foi aprovado em 16 de junho. O senador afirma que, desde 2020, o governo do Amazonas é alvo de investigações coordenadas pela Polícia Federal referentes a fraudes em aquisições emergenciais e desvio de recursos públicos destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

O parlamentar observa que a CPI estadual foi instalada em maio do ano passado justamente para investigar a ocorrências de atos administrativos ilícitos durante a crise sanitária.

No requerimento, Marcos Rogério salienta que, após 120 dias, as investigações da comissão revelaram que autoridades, servidores públicos e representantes de empresas privadas se associaram com o intuito de obter vantagens patrimoniais indevidas. Além disso, de acordo com o senador, a CPI da Saúde teve atuação decisiva e complementar nas linhas de investigação do chamado “escândalo dos ventiladores pulmonares” comprados pelo governo do Amazonas por intermédio de uma loja de vinhos.

“As irregularidades na aquisição emergencial dos ventiladores pulmonares deflagraram a Operação Sangria [da Polícia Federal], que teve início em junho de 2020 e atualmente está na quarta fase das investigações, onde se apuram irregularidades na construção do Hospital de Campanha Nilton Lins, em Manaus”, afirma o senador na justificativa.

Inicialmente, Marcos Rogério havia apresentado requerimento de convocação do deputado Péricles Rodrigues, também membro da CPI da Saúde do Amazonas. Mas, em reunião em 18 de junho, o senador solicitou que o pedido fosse transformado em convite. A data dessa audiência ainda será marcada.

Para o senador, os esclarecimentos dos dois deputados “serão de importância singular para que exponham suas atuações e conhecimentos sobre os fatos relacionados, o que, por si, justifica a convocação com o objetivo único de restabelecer a verdade”.

