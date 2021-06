A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia recebe, nesta sexta-feira (11), os cientistas Natalia Pasternak e Claudio Maierovitch. Os especialistas são favoráveis às medidas restritivas e ao uso de máscaras como forma de prevenção ao coronavírus, além de defensores da vacinação.

Os dois falam na condição de convidados e a sessão está marcada para às 9h. Os depoimentos atendem a requerimentos aprovados dos senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Humberto Costa (PT-PE) e Marcos do Val (Podemos-ES).

Os parlamentares citam a trajetória pública e acadêmica nacional e internacional dos profissionais nas justificativas, afirmando que os cientistas têm condições de esclarecer ao país sobre a melhor forma de enfrentamento à pandemia de Covid-19.

Quem são

Natalia Pasternak é formada em ciências biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP). Também é PhD com pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP (ICB-USP). Ela é diretora-presidente do Instituto Questão de Ciência, além de colunista do jornal O Globo, das revistas The Skeptic (Reino Unido) e Saúde e autora do livro Ciência no Cotidiano, além de ser a editora responsável pela revista Questão de Ciência.

Cláudio Maierovitch é médico sanitarista, especialista em políticas públicas e gestão governamental e mestre em medicina preventiva e social. Também coordena o Núcleo de Epidemiologia e Vigilância em Saúde da Fiocruz Brasília. Foi presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2003 a 2008 e diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde (entre 2011 e 2016).

