Na reta final de processamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-filas, que investiga a vacinação contra a Covid-19 de servidores da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) com o uso de reserva técnica do imunizante, informou que avaliará os aspectos legais do depoimento do ex-secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, que declarou existir um documento que normatizaria a aplicação das doses em estoque para trabalhadores da pasta estadual.

Nesta segunda-feira (10), o presidente da CPI, que corre na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado João Vítor Xavier (Cidadania), confirmou a inexistência do material. Segundo ele, a comissão solicitou uma cópia do relatório a Cabral com prazo de entrega de até 48 horas. O documento não foi disponibilizado.

Xavier explicou que, embora do ponto de vista processual-penal, o investigado não tenha a obrigação formal de dizer a verdade nos depoimentos da CPI, já que pela Constituição há a garantia de que ninguém gere provas contra si, a alegação de existência de um documento que permitiria a aplicação das vacinas é "lamentável" e as possíveis consequências do ato serão avaliadas.

"É lamentável. Nós temos que lembrar que ele é um procurador do Estado, de carreira. Ele foi à CPI como investigado, mas acompanhado da equipe técnica do Estado e de um procurador do Estado, que o acompanhou. É óbvio que isso vai ser analisado pela nossa équipe técnica, de penalistas, de constitucionalistas, e se for possível o enquadramento em algum caso, ele pode vir a responder", declarou Xavier.

O presidente da comissão ainda completou que, do ponto de vista moral, já há uma "condenação absoluta" do ex-secretário. "Estamos falando de alguém que ocupava o segundo posto mais importante da Saúde do Estado, no momento mais grave da Saúde do país. Um servidor de carreira, um procurador do Estado de carreira, que trouxe uma informação que não era verdadeira numa CPI", disse.

A reportagem tenta contato com o ex-secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, mas ainda não obteve sucesso.

