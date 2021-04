A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Fura-Filas da vacinação contra a Covid-19 aprovou, nessa sexta-feira (23), dois requerimentos para solicitação de informações à Prefeitura de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobre o processo de vacinação do deputado estadual Professor Irineu (PSL), feita no município.

Caso sejam constatadas irregularidades, as informações serão encaminhadas à Comissão de Ética da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O parlamentar, de 63 anos, recebeu a dose em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da cidade, onde, até a ocasião, apenas idosos acima de 65 anos estavam sendo imunizados.

Segundo o presidente da CPI dos Fura-Filas, o deputado estadual João Vítor Xavier (Cidadania), a comissão não irá investigar diretamente o caso, já que a irregularidade já foi constatada pelo município. Na última quinta-feira (22), a prefeitura de Betim confirmou que o político havia furado a fila de vacinação e que a imunização foi realizada às 14h do dia 14 de abril.

“Tudo que é questão municipal, a CPI deixou a cargo dos municípios. Mas pedimos o laudo da investigação feita por eles, que foi muito rápida e direta. Assim que recebermos, iremos analisar o que é indicado pela prefeitura e, se constatada alguma irregularidade, iremos encaminhar para o Conselho de Ética da Casa e ele terá que responder por todas as sanções previstas, que são muitas e são duras”, disse João Vítor Xavier.

Em nota, a Prefeitura de Betim informou que, no último dia 15 de abril, uma auditoria assistencial foi instaurada para apurar a circunstância da vacinação do deputado estadual Professor Irineu. “Com isso, a Ouvidoria e a Corregedoria Municipal registraram oitivas dos servidores envolvidos e realizaram diligências na Unidade Básica de Saúde Vila Cristina, onde o fato ocorreu. Ao analisar os dados cadastrados no sistema dos imunizantes aplicados, a auditoria constatou que, de fato, a vacinação irregular foi realizada no dia 14 de abril, às 14h”, disse. Diante do fato, a prefeitura substituiu a gerente responsável pela unidade, conforme publicado no Órgão Oficial do último dia 16 e encaminhará o relatório completo da auditoria à presidência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e para o Ministério Público, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Em comunicado publicado em uma rede social, o deputado Professor Irineu, como é conhecido, confirmou a imunização e afirmou que ligou para o posto de saúde e recebeu a informação de que pessoas com 63 anos estavam sendo imunizadas. Mas, quando chegou chegou ao local foi informado que a vacinação estava sendo realizada em pessoas de 65 anos. Ainda de acordo com a nota, ele foi orientado a aguardar e "caso houvesse sobra o mesmo poderia ser imunizado. E assim procedeu".

