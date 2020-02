Motoristas devem ter paciência ao transitar pela rua Rubens Caporali Ribeiro, esquina com rua Moisés Kalil, na bairro Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. O trecho foi interditado pela BHTrans na manhã desta quarta-feira (12) após a queda de um poste.

De acordo com a empresa que gerencia o trânsito na capital, uma cratera se abriu no asfalto por conta da chuva e, próximo à calçada, rachaduras fizeram com que um poste tombasse. Alguns fios arrebentaram e estão expostos na via.

O local, que serve como acesso ao Anel Rodoviário, foi sinalizado e bloqueado para passagem nos dois sentidos.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e Cemig sobre a situação da rua, mas ainda não obteve retorno.

Leia também:

Mulher morre soterrada no Sul de Minas e número de óbitos 'por chuvas' desde janeiro sobe para 60

Barragem da Vale em Nova Lima entra em nível dois de emergência por causa das chuvas