Uma cratera "engoliu" um carro e provocou uma enxurrada de lama no bairro Santa Tereza, região Leste de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (25). O buraco se formou na rua Garbo após o rompimento de uma adutora da Copasa.

Por causa do risco de erosão, alguns moradores da via tiveram que sair de casa. A Defesa Civil está no local para avaliar se há risco de desmoronamento. O Corpo de Bombeiros também atua no local. Os militares isolaram a área e daqui a pouco devem retirar o veículo de dentro da cratera.

Apesar de todos os transtornos, não houve feridos no incidente. O motorista conseguiu sair ileso de dentro do buraco. A maior preocupação no momento, conforme o tenente Bernardo dos Santos, é o risco de erosão.

"As casas do lado direito da rua estão mais afetadas. Foram evacuadas para evitar problemas maiores", explicou o militar. "A preocupação maior é com a erosão do solo. Continuar erodindo e invadir as casas, as vias e pegar os postes de fiação elétrica", prosseguiu.

Lamaçal

De acordo com os bombeiros, o vazamento da água arrastou terra e transformou várias ruas do Santa Tereza em lamaçal. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) foi procurada pela reportagem, mas ainda não se manifestou sobre o caso.

No entanto, o tenente Santos informou que técnicos da companhia já foram ao local da ocorrência para fechar a adutora e conter o vazamento.

Veja fotos da ocorrência: