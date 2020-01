Um buraco com 5 metros de comprimento e que chega a ter quase um de pronfundidade, nos extremos, impede o trânsito parcialmente na rua Tenente Anastácio de Moura, esquina com Juiz da Costa Val, no Santa Efigênia, região Leste de BH. A cratera, uma das muitas abertas na cidade durante a chuva dessa sexta, engoliu um carro durante a noite. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Moradores dizem que um sinal do que estava por vir surgiu na semana passada, com um buraco de um palmo de diâmetro. "Veio um caminhão e tapou, mas acho que foi mal-feito. Com a enxurrada, virou isso aí", diz o bancário Egon Filho, 52 anos, que mora em frente.

Ele e vizinhos usaram cestos de lixo e um cone para interditar a rua na sexta mesmo. Antes disso, ao sair da esquina para colocar uma tampa de bueiro no lugar, diz o bancário, um carro acabou fazendo a curva e o motorista foi surpreendido pela cratera. O veículo foi removido por um guincho por volta da meia-noite.