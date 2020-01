Uma casa desabou após a abertura de uma cratera na rua Antônio Pires, no bairro Santa Maria, em Contagem, durante as chuvas incessantes desta madrugada (24). Uma mãe e um filho ficaram presos na residência, mas conseguiram sair pelos fundos.

O Corpo de Bombeiros, que está no local, informou que não há feridos. A diarista Ramone Gomes, de 37 anos, é vizinha da casa que caiu após a abertura do buraco. A família, composta ainda pelo marido e quatro filhos, foi acordada por gritos, por volta das 6h30, e tentou ajudar no socorro.

Por sorte, uma mulher e seu filho, de 18 anos, residentes da casa desmoronada, conseguiram sair do local. "Minha casa é construção nova, mas não é bom a gente ficar lá. Tirei meus filhos e levei para a minha mãe", afirmou. De acordo com ela, o local onde mora com a família já precisou ser demolido, em 2012, após recomendação da Prefeitura de Contagem.

"Disseram que nossa casa era insegura devido a rachaduras na parede, mas disseram que o terreno era seguro. Fizemos uma nova casa e agora acontece isso com nossa vizinha. Tenho medo que aconteça com a gente também", contou.

Além disso, a rua está sem fornecimento de energia elétrica após a queda de um poste da Cemig.

A reportagem entrou em contato com a Defesa Civil de Contagem e com a Cemig e aguarda retorno.

