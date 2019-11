O projeto 'Carta pra você', idealizado pelo Movimento Gentileza, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e os Correios, foi lançado na quarta-feira (24) passada, mas já nasce com a promessa de vida longa. Somente nesta fase piloto, participaram três unidades da rede pública (escolas municipais Francisca Alves, Dom Bosco e CIAC Lucas Monteiro Machado), e uma particular (Colégio Sagrado Coração de Jesus).

Ao todo, 834 cartas, que receberam selos especiais, foram escritas e encaminhadas para os Correios. Os carteiros serão responsáveis pela entrega em 28 Instituições Filantrópicas de Longa Permanência de Idosos de Belo Horizonte (ILPIs). Os idosos também receberão um selo, possibilitando um diálogo entre eles.

Ana Laender, primeira-dama e idealizadora do programa, ressaltou que pretende incluir a ação nas grades curriculares das escolas e instituições parceiras. "Trabalhar com as cartas, tanto nas escolas da Rede Municipal de Educação quanto na rede privada de ensino, é uma forma de ensinar um estilo importante de redação e de estimular a curiosidade e a empatia desses jovens pela realidade dos idosos", explicou.

Diretora de Educação Integral da Secretaria Municipal de Educação (Smed), Arminda de Oliveira destaca que é um resgate de memória, já que as cartas eram muito utilizadas como meio de comunicação. "As pessoas escreviam cartas e esperavam o carteiro trazer novidades. Hoje, com a tecnologia, as cartas acabaram perdendo seu significado", ressaltou a docente.

"E as crianças, além de trabalharem o gênero, fazem o exercício da gentileza. De valorizar, amar e contribuir para a dignidade dos idosos", completou a educadora. "Já tínhamos um movimento de levá-las para visitar esses lares. Agora, nada impede que demos continuidade e visitamos os destinatários", garantiu.

Quem quiser contribuir e participar pode entrar em contato pelo e-mail contato@movimentogentileza.com.br.