Uma menina de 6 anos foi morta e arremessada do segundo andar de um sobrado, em Divinópolis, na região Centro-Oeste de Minas, no início da madrugada desta sexta-feira (9). Uma vizinha de 38 anos confessou o crime e foi presa em flagrante.



Conforme a Polícia Civil, Amanda Filgueiras Calais foi asfixiada, contudo, o Instituto Médico-Legal (IML) investiga se a morte se deu por estrangulamento ou afogamento. Ela, ainda, foi atirada pela janela, em uma tentativa da suspeita de esconder o crime.



“A mulher disse que a queda foi um acidente. Porém, a perícia constatou que a criança já estava sem vida quando foi jogada do segundo andar”, esclarece o delegado regional de Divinópolis, Leonardo Pio, que citou marcas no pescoço e escoriações pelo corpo.



No apartamento da vizinha, foram encontradas roupas da vítima e marcas de sangue. A família da menor confessou à polícia que já ocorreram algumas desavenças com a suspeita.



Desaparecimento



De acordo com o delegado, Amanda estava na porta da casa dela e foi levada para o sobrado, sem o consentimento dos pais. “A mulher possui uma filha de 5 anos e levou a menina sob alegação de que as duas iriam brincar”, frisa.



A Polícia Militar registrou o desaparecimento da vítima no fim da tarde de quinta-feira (8). Com o apoio de moradores e do Corpo de Bombeiros, uma varredura estava sendo realizada no bairro, na tentativa de localizá-la.



A criança foi encontrada caída no quintal da casa vizinha à qual residia com a família, no bairro Lagoa dos Mandarins, após os moradores escutarem forte barulho e acionarem a corporação.



A mulher foi encaminhada para o Presídio Floramar e deve responder por homicídio qualificado e fraude processual. Ele pode pegar até 30 anos de cadeia.