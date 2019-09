Dois homens que trafegavam em um veículo com aluguel vencido, acompanhados de uma criança de apenas um ano, foram presos por tráfico de drogas na madrugada desta sexta-feira (27), na BR-365, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Em uma sacola, no interior do Chevrolet Ônix, havia cinco tabletes de maconha.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a dupla, de 30 anos, apresentou intenso nervosismo ao ser abordada, na altura do km 413 da rodovia. A revista ao automóvel terminou com o material ilícito localizado e apreendido.

Além disso, no bolso do passageiro havia cigarros do mesmo entorpecente. Esse homem apresentou à PRF uma certidão de nascimento do menino que estava no veículo, que é seu filho. Segundo a polícia, o Conselho Tutelar foi acionado e ficou com a guarda provisória da criança até a tomada de procedimentos legais necessários.

Por fim, a polícia verificou que o veículo utilizado pela dupla é alugado e deveria ter sido devolvido nessa quarta-feira (25). Os homens foram encaminhados, junto com a droga, para a Polícia Civil de Patos de Minas. O Ônix foi apreendido e levado para o pátio credenciado da instituição.