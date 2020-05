Um menino de 11 anos está internado em estado grave no Hospital Municipal de Contagem depois de ser atropelado em uma calçada em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, durante uma perseguição policial a um carro roubado, nesse domingo (10).

Segundo a Polícia Militar, dois homens teriam roubado o veículo de um motorista de aplicativo em Ibirité e usaram o veículo para comprar drogas. Porém, ao se depararem com uma viatura da PM eles tentaram fugir. Houve perseguição e um dos suspeitos perdeu a direção do carro e foi parar em cima da calçada, batendo no muro de uma casa e atingindo a criança.

Os suspeitos de 22 e 31 anos foram presos. Ainda conforme os militares, uma mulher, que seria namorada de um deles, e teria usado o aplicativa para chamar a corrida, também foi detida.

Ainda de acordo com a polícia, após o roubo, o motorista de aplicativo foi abandonado no bairro Fazenda do Rosário, também em Ibirité.

A Secretaria Municipal de Saúde de Contagem informou que o menino está internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) da unidade.