Uma criança de 10 anos levou tiros de raspão nesta quarta-feira (14), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o alvo era um jovem de 20, envolvido com o tráfico de drogas.

O menino foi baleado três vezes e atingido no rosto, mão e cotovelo. Foi socorrido por um morador e levado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves (HRTN), na zona Norte da capital mineira. Ele está estável.

De acordo com a PM, havia mais de 20 cápsulas de disparos no chão. As testemunhas informaram que dois indivíduos viram o jovem próximo à residência de seus parentes e começaram os disparos. Porém, a rua estava cheia de crianças e o alvo conseguiu escapar.

Os familiares do rapaz disseram que, pelo envolvimento no tráfico de drogas, provavelmente seria um ‘acerto de contas’, mas não citaram nomes de possíveis autores do crime.

Até o final desta reportagem, os suspeitos não foram identificados.

