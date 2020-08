A menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada pelo tio em São Mateus, no Espírito Santo, passou por um procedimento e interrompeu a gravidez em um hospital de referência em Pernambuco, nesta segunda-feira (17). Ela estava na unidade desde domingo (16).

A Secretaria de Saúde de Pernambuco informou, em nota, que o procedimento foi feito com autorização judicial do Espírito Santo. A unidade que atendeu a menina é referência nesse acolhimento. O texto aponta ainda que "todos os parâmetros legais estão sendo rigidamente seguidos".

O caso se tornou público em 7 de agosto, depois que a menina deu entrada no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, se sentindo mal. Enfermeiros perceberam que a garota estava com um volume na barriga, pediram exames e detectaram que ela estava grávida de aproximadamente 3 meses.

Médicos da unidade teriam dito que a menina relatou ser estuprada pelo próprio tio desde os 6 anos e que não o denunciou porque era ameaçada. O homem tem 33 anos e foi indiciado por estupro de vulnerável e ameaça, mas está foragido.

Protestos

Após a revelação, manifestantes ligados a religiões e contrários ao procedimento realizaram protesto no domingo, do lado de fora da unidade em Recife. Eles tentaram impedir que o diretor do hospital entrasse no prédio. Houve tumulto, com um grupo tentando invadir o local e a Polícia Militar foi acionada.

Houve também um ato em apoio ao procedimento e defendendo o direito da criança com a presença de mulheres.