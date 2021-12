Uma criança de 2 anos ficou gravemente ferida após uma colisão frontal entre dois carros na noite deste sábado (25), na BR-352, na altura de Pitangui, na região Central do Estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, com o impacto, a criança foi arremessada para fora do veículo.

Ela está internada em estado grave, com trauma no crânio. Outras cinco pessoas ficaram feridas, dentre elas outra criança de 3 anos.

Segundo os militares que prestaram o socorro, os dois carros bateram de frente na altura do km 450. A Polícia Civil irá apurar as causas do acidente.

