Na madruga desta quinta-feira (9) uma criança de dois anos morreu soterrada após um deslizamento de terra, no município de Pescador, região do Vale do Rio Doce.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas, por volta das 2h, militares de Teófilo Otoni foram acionados e, ao chegarem no local, constataram que o deslizamento de terra atingiu a parede de um quarto, onde estava a criança.

Segundo familiares, o bebê foi retirado dos escombros por populares que o levaram para o hospital, onde foi constatado o óbito.

Diante do acontecido, a Defesa Civil do município solicitou o apoio dos bombeiros para orientar as famílias que permaneciam em locais de risco. Os trabalhos duraram por toda a madrugada.

Leia também:

Defesa Civil recebeu 287 solicitações de vistorias de risco durante dias de chuva em BH

Carro desgovernado invade cozinha de casa no bairro Nazaré