Uma criança de três anos morreu neste domingo (26), após ser atropelada por uma moto, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O fato aconteceu na rua Alcides Fernandes de Souza, no bairro Chácara Santa Cecília. O suspeito e o carona fugiram do local sem prestar socorro à vítima.

De acordo a Polícia Militar (PMMG), testemunhas disseram que a criança retornava de um parque localizado no bairro quando uma moto em alta velocidade a atingiu. Segundo relatos, nessa mesma hora, haviam outras crianças, voltando do mesmo parque, que precisaram ser retiradas do local.

As testemunhas disseram aos militares que a vítima foi arremessada e bateu a cabeça várias vezes no chão. Duas ambulâncias do Samu foram ao local para prestar socorro. A equipe tentou reanimá-la diversas vezes, mas não conseguiu.

As duas pessoas que estavam na moto chegaram a parar e descer do veículo para discutir com as pessoas que presenciaram acidente sobre de quem seria a culpa pelo atropelamento, mas fugiram em seguida. Segundo testemunhas, o piloto vestia um colete de entregador e é morador da região. A PMMG tentou localizá-lo mas não teve sucesso.



