Criança de 4 anos morre carbonizada durante incêndio em Barbacena

Uma menina de 4 anos morreu carbonizada durante um incêndio em um prédio residencial de Barbacena, na região Central de Minas, na madrugada deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado em um carro estacionado na garagem do edifício.

De acordo com a corporação, 26 pessoas vivem no prédio, localizado na rua José Felipe, no Centro da cidade. Além da criança, que morreu no local, cinco moradores ficaram gravemente feridos e foram levados para um hospital local.

Um engenheiro civil da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec) esteve no local para avaliar a estrutura do imóvel. Uma perícia técnica também deverá ser feita pela avaliar as condições da construção.

Um caminhão da Aeronáutica foi utilizado para controlar as chamas. A Polícia Militar e a Guarda Municipal também auxiliaram nos trabalhos.

As causas do fogo ainda não foram esclarecidas.