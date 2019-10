Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (30) depois de atacar a facadas uma menina de 5 anos e a mulher que a levava para a escola. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso aconteceu na porta de uma escola particular no bairro Vila Cristina, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Perícia e rabecão foram acionados. Populares contam que o ataque teria acontecido depois de o suspeito ter passado por um surto psiquiátrico. Pessoas que passavam pela rua teriam tentado agredir o suspeito, até a chegada da Polícia Militar. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher atingida.

Na escola particular, as aulas não foram alteradas. A menina morava nas proximidades do endereço, mas não era aluna da instituição.

Vizinhos acompanham o trabalho da polícia

