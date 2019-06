Uma criança de quatro anos precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, após se afogar em uma piscina na Pousada Del Rey, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, neste domingo (2).

Segundo militares do 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros, a criança foi socorrida com baixo nível respiratório. Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) prestou apoio no atendimento e a criança foi socorrida pelo helicóptero Arcanjo para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

