Um menino de 3 anos morreu afogado em uma piscina, na tarde desta terça-feira (15), no bairro Solar do Madeira, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros, duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e o helicóptero Arcanjo 04 foram acionados e atenderam a ocorrência. Uma festa acontecia no local no momento do acidente e testemunhas acreditam que a criança tenha ficado submersa por dez minutos.

A corporação informou, ainda, que as equipes médicas tentaram reanimar a vítima por cerca de uma hora, mas não perceberam qualquer reação. Todo o protocolo médico foi aplicado, mas o garoto não resistiu e morreu no local.

