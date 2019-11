Um grave acidente deixou dois mortos e duas pessoas gravemente feridas, na tarde deste sábado (30), na BR-381, em Bom Jesus do Amparo, na região Central de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida envolveu um carro e uma carreta. Uma criança, de 6 anos, morreu no momento da colisão. Além dela, o motorista, de aproximadamente 35, também não resistiu aos ferimentos.

Outras duas pessoas ficaram presas às ferragens. Elas foram resgatas pelos bombeiros e levadas pelo helicóptero Arcanjo 4 para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte. Todos os mortos e feridos estavam no veículo de passeio. Nenhum ocupante da carreta se feriu.

O Corpo de Bombeiros informou que o carro, que seguia no sentido Vitória/BH, bateu contra uma carreta, que trafegava no sentido contrário, por volta das 14 horas. O acidente aconteceu na altura do km 395, no sentido Vitória.