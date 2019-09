O pedido de socorro de uma criança de apenas 3 anos, que presenciava o pai agredir a mãe, evitou que o espancamento terminasse em morte. O caso aconteceu em Belo Horizonte, e o feminicídio foi evitado por vizinhos do casal, que ouviram os gritos do menino e socorreram a vítima, de 33 anos.

O crime aconteceu no dia 22 de agosto, mas somente nessa quinta-feira (12) o suspeito, que tem 27 anos, foi preso por meio de mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça mineira.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que o suspeito agrediu a ex-companheira, que ficou desacordada no chão. Por causa dos golpes, ela sofreu fraturas o nariz e no rosto. O suspeito já havia sido preso anteriormente por furto e, na época da tentativa de feminicídio, havia nove dias que tinha sido liberado de uma penitenciária.

Para a delegada Ana Paula Balbino, da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, a ajuda que a vítima teve foi fundamental para evitar o assassinato. "É importante destacar, nesse caso, a participação dos vizinhos, que ao chamarem a polícia, podem ter evitado, inclusive, um eventual feminicídio", declarou a investigadora.