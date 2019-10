Uma menina de dois anos de Pirapora, no Norte de Minas, está internada em estado grave após ser atingida na cabeça por um pedaço de concreto da varanda de um prédio que se soltou na Praia do Morro, em Guarapari.

O acidente foi no último sábado (19). A criança estava no colo do pai no momento do acidente. Ferida, ela foi socorrida pelo Serviço Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e levada para um hospital na Praia do Morro, mas por causa da gravidade do caso, a vítima foi transferida para o Pronto-Socorro Infantil de Vitória, onde permanece internada, após ser submetida à cirurgia.

Segundo a polícia, uma tia da menina contou que o grupo chegou ao Espírito Santo na última sexta-feira (18) para conhecer o mar. No sábado, passaram o dia na praia e a noite aconteceu o acidente. Uma testemunha que estava sentada em um bar na frente do prédio onde parte da varanda caiu, antes do bloco atingir a criança, a estrutura fez um barulho semelhante a um tiro.

A Defesa Civil do município interditou o prédio e exigiu que o condomínio faça os reparos na fachada, além de um laudo que deverá ser feito por um engenheiro.

