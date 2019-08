Uma criança de 5 anos morreu em um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-365, em Patos de Minas, na região do Alto Paranaíba. O acidente, que deixou outras seis pessoas feridas, aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (14), na altura do km 387.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Jaú, em São Paulo, e tinha como destino Coruripe, no Alagoas. Testemunhas teriam relatado que o motorista do coletivo bateu na traseira da carreta, que transportava materiais de construção.



A criança, que era uma menina, e as outras seis vítimas estavam no ônibus. Os feridos, que não se machucaram com gravidade, foram levados para o Hospital Regional de Patos de Minas. Já o corpo da menina foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da região.

O caso será investigado pela Polícia Civil.