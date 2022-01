Uma criança de 7 anos morreu e 19 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turismo na BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas, na noite de sábado (29). O ônibus seguia de Vitória da Conquista, na Bahia e ia para a capital paulista.

O motorista do ônibus disse aos policiais que perdeu o controle da drireção em uma curva e o ônibus tombou na pista.

Além do motorista e seu auxiliar, o ônibus carregava 48 passageiros. A criança faleceu no local do acidente e as vítimas que sofreram ferimentos foram encaminhadas pelos bombeiros para hospitais de Francisco Sá e Montes Claros, na região.

