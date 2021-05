Uma menina de 7 anos foi socorrida com queimaduras depois de pular do 2° andar de casa para escapar de um incêndio. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (11), no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, após se jogar, ela caiu no colo do tio.

O fogo começou na varanda da residência e se espalhou rapidamente para outros cômodos. A família conseguiu sair rápido, mas garota teria voltado para pegar o chinelo da mãe, ficando encurralada pelas chamas.

Os bombeiros foram acionados, mas os vizinhos já haviam apagado o fogo com uma mangueira, além de ajudarem no socorro de quatro vítimas.

A criança foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde permanece internada com queimaduras de segundo e terceiro graus. O estado de saúde dela não foi divulgado. Já o tio da menina, de 32 anos, que sofre de asma e inalou muita fumaça, foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Odilon Behrens.

A estrutura da casa não foi danificada. A suspeita é que o incêndio tenha começado por causa de um curto-circuito em instalações irregulares de energia elétrica.