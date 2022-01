Faltando menos de 15 dias para a volta às aulas, Belo Horizonte corre contra o tempo para vacinar contra a Covid todas as crianças de 5 a 11 anos. O principal desafio é o número insuficiente de imunizantes. A cidade recebeu 21,3 mil doses, mas precisa de 193 mil. Ontem, a Anvisa autorizou o uso da CoronaVac em parte do grupo, mas não há previsão para a aplicação.

Com a baixa cobertura o Comitê de Enfrentamento ao coronavírus em BH tem feito reuniões diárias para debater o retorno dos estudantes às salas de aula. Mudanças no calendário letivo, previsto para começar em 3 de fevereiro na rede pública, não estão descartadas.

A maior preocupação é com a cepa Ômicron, altamente contagiosa e de transmissão comunitária já confirmada, o que provocou uma explosão de casos em todo o Estado. “Estamos percebendo que a variante atinge muito mais esse público”, afirma infectologista Carlos Starling.

Membro do grupo de especialista que debate ações para barrar a pandemia na metrópole, ele destacou a importância da aprovação da CoronaVac, que poderá ser usada de forma emergencial para crianças de 6 a 17 anos, exceto em casos de imunossuprimidos.

“Será uma ajuda fenomenal, é uma notícia muito boa que nós tivemos porque podemos estar, até o fim de fevereiro, com todas as nossas crianças vacinadas. Isso é excepcional”, disse Starling, que ainda acrescentou: “a vacinação só não anda mais rápido porque lá em dezembro resolveram fazer consultas públicas. Só não está andando porque o ministério protelou a compra dessas vacinas”.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a capital segue as determinações do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde.

A pasta estadual também afirma que precisa do aval do governo federal. Atualmente, Minas tem 351 mil doses da Coronavac armazenadas.

Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que o imunizante “é considerado” para o plano nacional de vacinação contra Covid, mas que o órgão aguarda a publicação da decisão da Anvisa no Diário Oficial da União (DOU).

* Com informações de Bernardo Estillac

Leia também:

Greve do metrô de BH é suspensa até fevereiro, quando nova assembleia definirá nova paralisação

Caixa paga hoje Auxílio Brasil a cadastrados com NIS final 4

Governo libera mais R$ 418 milhões para rodovias atingidas por chuvas em Minas e outros 13 estados