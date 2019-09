As crianças em tratamento na Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte, foram escolhidas para receber um presente especial durante a campanha Setembro Dourado, mês da conscientização do câncer infanto-juvenil. Elas vão receber aventais confeccionados com as camisas de times como Atlético, Cruzeiro e Améria.

O Clube Atlético Mineiro doou 25 camisas oficiais e o Instituto Palestra Itália doou dezenas de camisas oficiais de diversos clubes brasileiros.

A entrega oficial das novas vestimentas será realizada nesta quinta-feira (5), na ala pediátrica do hospital. A ação “Paciente Camisa 10” deve contar com a participação de mascotes dos clubes.

Setembro Dourado

Durante o mês de setembro, serão promovidas diversas ações educativas e lúdicas para chamar a atenção para os principais sintomas e sinais do câncer infantojuvenil, valorizar e incentivar as crianças que lutam contra a doença, apoiar seus familiares e celebrar a vitória dos pacientes mirins que chegaram ao fim do tratamento.

Os sintomas podem ser confundidos com os de outras doenças comuns da infância. Além disso, o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura, caso o paciente seja atendido em centros especializados como a Santa Casa BH.

